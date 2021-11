Jogadora do PSG é presa por suspeita de organizar ataque contra companheira de time 

O escândalo no time feminino do Paris Saint-Germain está estampando as capas dos jornais esportivos franceses na manhã desta quarta-feira, 10

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram/@aminata_diallo_ad/@kheirahamraoui Diallo (à esquerda) foi presa por suposto envolvimento no caso de agressão a Hamraoui (direita)



Um escândalo no time feminino do Paris Saint-Germain está estampando as capas dos jornais esportivos franceses na manhã desta quarta-feira, 10. A meio-campista Aminata Diallo está sob custódia por suspeita de envolvimento na agressão de Kheira Hamraoui, sua companheira de time e de seleção francesa. Em nota, o PSG confirmou a informação divulgada pelos veículos de comunicação, dizendo que a meia foi detida “como parte de investigação aberta após ataque na quinta-feira passada contra jogadoras do clube”. Além disso, o clube condenou o episódio violento, ressaltando que está cooperando na investigação com as autoridades locais.

O incidente aconteceu depois de uma festa de confraternização organizada pelo próprio Paris Saint-Germain. Na saída do evento, Aminata Diallo deu uma carona para Kheira Hamraoui e outra colega de time. No meio do caminho, segundo o jornal “L’Équipe”, homens encapuzados interceptaram o carro e utilizaram barras de ferro para agredir as pernas de Hamraoui. O caso chamou atenção dos investigadores franceses porque as outras duas jogadoras não foram atacadas e nenhum pertence foi levado do veículo.

O mesmo diário francês aponta que Aminata Diallo passou a virar alvo dos policiais por conta de uma rivalidade com Kheira Hamraoui nos vestiários do Paris Saint-Germain e da seleção francesa. De acordo com o jornal, Diallo perdeu espaço na equipe titular após a chegada de Hamroui, um dos destaques do Barcelona na última temporada. Além disso, a jogadora foi agredida “como se quisessem impedi-la de exercer sua profissão”, segundo uma testemunha escutada pela reportagem do “L’Équipe”. Ela, no entanto, sofreu machucados, precisando levar pontos nos braços e nas pernas. Já na seleção francesa, na última Data Fifa, Diallo foi a escolhida integrar a equipe nacional diante do corte de Kheira Hamraoui por lesão.