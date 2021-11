Eliminatórias: Messi volta a treinar em grupo com seleção Argentina e pode enfrentar o Uruguai

Craque do PSG sente dores no joelho há semanas e ainda não está confirmado para a partida contra o Brasil

Reprodução/ Twitter @Argentina Lionel Messi voltou a treinar em grupo, após dias com dores no joelho



O atacante Lionel Messi, que na segunda-feira passada treinou separadamente no PSG devido a dores no joelho esquerdo que começou a sentir semanas atrás, participou sem problemas nesta terça-feira, 9, do treino da seleção Argentina para a partida contra o Uruguai. Quem voltou a treinar separado do resto do elenco foi o volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão no quadríceps em meados de outubro e não joga desde então. Se Paredes não estiver em condições de jogar, é provável que Guido Rodríguez o substitua na sexta-feira. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, acredita que Messi será titular contra o Uruguai, na 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, mas ainda analisa variações para caso o craque não esteja apto. Paulo Dybala é o jogador com características que mais se assemelham às de Messi e pode ser opção.

Além disso, o atacante vem de boas partidas pela Juventus. No entanto, uma série de lesões o impediu de disputar as últimas partidas da seleção argentina, motivo pelo qual perdeu espaço entre as alternativas de Scaloni. Papu Gómez, Joaquín, Ángel Correa e Julián Álvarez são outros nomes que podem entrar no time titular caso Messi não se recupere totalmente. O jogador do Paris Saint-Germain sente dores no joelho há cerca de dois meses e desfalcou a equipe francesa nas últimas partidas. A Argentina visitará o Uruguai na sexta-feira, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Depois, receberá o Brasil no dia 16 de novembro.

*Com informações da EFE