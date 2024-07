Peça da Adidas, que apresentava o destaque do Real Madrid como o ‘salvador da pátria’, gerou desconforto entre os membros da equipe; Rooney criticou o atleta em coluna de jornal

FRIEDEMANN VOGEL/EFE/EPA Bellingham encerrou sua participação na Eurocopa com dois gols e uma assistência em sete jogos



A polêmica em torno de Jude Bellingham e sua relação com a seleção inglesa ganhou destaque durante a Eurocopa 2024, especialmente após uma campanha publicitária da Adidas. O vídeo, que apresentava Bellingham como o “salvador da pátria”, gerou desconforto entre os membros da equipe, de acordo com o site “The Athletic”. A Adidas, patrocinadora do Real Madrid, clube do meio-campista, não é a fornecedora oficial da seleção inglesa, função que pertence à Nike. A propaganda da empresa alemã começa mostrando torcedores ingleses desanimados com a ausência de títulos expressivos desde 1966. A narrativa muda ao exibir imagens de Bellingham na infância e, posteriormente, como jogador do Real Madrid, com a mensagem motivacional “Você consegue”, ao som de “Hey Jude”, dos Beatles, uma referência ao nome do atleta.

Internamente, a reação foi negativa. Segundo “The Athletic”, alguns membros da seleção sentiram que o vídeo contrariava o espírito coletivo do time. A matéria também aponta a pouca integração de Bellingham com os colegas de seleção, devido à sua rápida ascensão na carreira, passando do Birmingham City para o Borussia Dortmund e, posteriormente, para o Real Madrid, sem passar muito tempo na Premier League ou nas categorias de base da Inglaterra. Além disso, durante a Eurocopa, o jogador evitou a imprensa, enquanto jogadores menos experientes, como Cole Palmer, Anthony Gordon e Adam Wharton, foram mais acessíveis. Essa postura gerou críticas, inclusive de Wayne Rooney, que, em uma coluna de jornal, afirmou que Bellingham deveria assumir mais responsabilidades, especialmente em momentos difíceis.

Bellingham, no entanto, teve um desempenho notável na Eurocopa, sendo crucial na vitória sobre a Sérvia na estreia e fazendo um gol de bicicleta decisivo contra a Eslováquia, nas oitavas de final. Apesar disso, ele foi alvo de críticas por não corresponder às altas expectativas criadas por suas atuações no Real Madrid. A Euro 2024 terminou com a Inglaterra ficando novamente com o vice-campeonato, pela segunda edição consecutiva, após perder para a Espanha desta vez na final. Bellingham encerrou sua participação com dois gols e uma assistência em sete jogos.

