Jogadores do Tottenham vão reembolsar torcedores que viajaram para assistir vexame contra o Newcastle

Spurs perderam por 6 a 1 e ficaram mais longe de voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Harry Kane, atacante do Tottenham, durante derrota para o Newcastle



Os jogadores do Tottenham anunciaram nesta terça-feira, 25, que vão reembolsar os torcedores que viajaram para acompanhar “in loco” a derrota por 6 a 1 para o Newcastle, no último domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Em nota divulgada pelos Spurs, os atletas lamentaram o vexame e pediram mais apoio. “Como time, nós entendemos a frustração e a raiva de vocês. Isso não é bom o suficiente. Nós sabemos que palavras não são suficientes nessas situações. Apreciamos o apoio de vocês, seja em casa ou fora, e com essa mentalidade nós gostaríamos de reembolsar os fãs com os custos dos ingressos no St James’ Park. Nós sabemos que isso não muda o que aconteceu no domingo e nós vamos dar o nosso máximo para colocar as coisas no lugar diante do Manchester United nesta quinta-feira, quando, novamente, o apoio de vocês significará tudo para nós. Juntos, e somente juntos, podemos mudar as coisas”, diz o texto. Na quinta posição da tabela, a equipe precisa de uma arrancada nesta reta final para voltar a disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.