Müller defende Rogério Ceni e critica elenco do São Paulo: ‘Jogadores meia-boca’

Multicampeão pelo Tricolor, o ex-atacante concedeu entrevista exclusiva ao podcast ‘Reis da Resenha’, do Grupo Jovem Pan

Reprodução/Jovem Pan O ex-atacante Muller, com passagens de sucesso por Palmeiras, São Paulo e seleção brasileira, em entrevista para o podcast 'Reis da Resenha'



O ex-atacante Müller, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, saiu em defesa do treinador Rogério Ceni, demitido após uma sequência ruins de resultados e alguns atritos com o elenco. Em entrevista exclusiva ao podcast “Reis da Resenha”, do Grupo Jovem Pan, o multicampeão do Tricolor criticou o elenco são-paulino. “Não dá raiva, dá uma tristeza. Claro que são gerações diferentes, é uma geração muito pobre, não só no São Paulo, em geral no Brasil. Mas o São Paulo não conquista um título de expressão há 11 anos, e isso é muito ruim para um clube que tem essas glórias do passado. Hoje é um time mediano, um time que não bate nem com o Vasco. O São Paulo tem nove estrangeiros, você acha normal isso?”, questionou. “Falaram que os jogadores não quiseram o Rogério. Aí eu pergunto ‘que jogadores?’. O que eles conquistaram na vida, profissionalmente falando, para se rebelar contra o treinador? Os caras falam que o Rogério é difícil, eu não acho. Eu treinei com Telê Santana, que passava por nós e não dava nem bom dia”, completou.

Na conversa com o jornalista Thiago Asmar e o ex-jogador Vampeta, o ídolo do São Paulo afirmou que o único jogador diferente no plantel é o zagueiro Robert Arboleda. “Esses jogadorezinhos do São Paulo são esses que você está vendo. Isso me dá uma revolta, porque são todos jogadores meia-boca mesmo. Me fala um jogador do São Paulo hoje que seria titular do Flamengo? Talvez o Arboleda se não tivesse ninguém ali na zaga. Mas o resto? Não fica na fila do pão pra jogar no Flamengo”, comentou Müller, bicampeão da Libertadores da América (1992 e 1993), do Mundial de Clubes (1992 e 1993) e do Brasileirão (1986 e 1991) com a camisa são-paulina. “Atualmente, o Dorival está aqui (apontando para cima) e o elenco do São Paulo está aqui (apontando para baixo). É muito treinador para pouco time. Espero que a campanha melhores, mas acho que a campanha do São Paulo é da metade da metade da tabela para baixo”, finalizou o ex-jogador, que também conquistou quatro vezes o Paulistão (1985, 1987, 1991 e 1992) no clube.