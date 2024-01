Jogo entre Mainz e Union Berlin pela Bundesliga é adiado por causa da neve

Nova data para realização da partida será divulgada em breve pela Liga Alemã de Futebol

Reprodução/Twitter/@1FSVMainz05 Baixas temperaturas impedem realização de jogo de futebol na Alemanha



A partida de abertura da 18ª rodada da Bundesliga, campeonato alemão, marcado para sexta-feira, 19, foi adiado devido ao gelo e neve. A Liga Alemã de Futebol (DFL), citando a formação de gelo nas arquibancadas inferiores e nas vias de acesso, informou o cancelamento da partida nesta quinta-feira, 18. A nova data para o jogo será divulgada em breve pela DFL. “Jogo em Casa contra o Union Berlin foi cancelado. O jogo em casa contra o 1. FC Union Berlin de amanhã será cancelado devido a riscos de segurança para os espectadores relacionados com o clima.”, escreveu o Mainz no X (antigo Twitter). Vale ressaltar que esta é a segunda partida adiada nesta temporada devido ao clima no inverno alemão. A primeira, entre Bayern de Munique e Union, foi remarcada para quarta-feira, na capital bávara. No momento, o Union Berlin ocupa a 15ª posição na tabela, com três pontos a mais que o Mainz, que está na zona de rebaixamento.

