Jogo entre Marselha e Lyon é adiado após ataque a ônibus deixar técnico Fabio Grosso ensanguentado 

Veículo do Lyon é apedrejado por torcedores rivais na chegada ao Velódrome, em jogo válido pelo Campeonato Francês

Reprodução/Twitter/@FreeLigue1 Ônibus do Lyon foi apedrejado por torcedores do Marselha



O confronto entre Olympique Marselha e Lyon, válido pela décima rodada do Campeonato Francês, precisou ser adiado neste domingo, 29, após um episódio lamentável. Na chegada ao estádio Velódrome, o ônibus do Lyon foi apedrejado por torcedores rivais. Mais do que o dano material, o time visitante viu o treinador Fabio Grosso ser atingido por estilhaços de vidro no olho. Além do comandante italiano, que foi protagonista do tetra mundial da Azzurra, o auxiliar Rafaelle Longo também se machucou. Por causa do incidente, a Ligue 1, responsável por organizar o torneio, decidiu pelo adiamento. Em nota, o Lyon lamentou o vandalismo e prometeu fazer uma reclamação formal. “Pela gravidade da situação e do incidente, o árbitro tomou a decisão de não disputar o jogo deste domingo, o que o Olympique Lyonnais compreende perfeitamente num contexto em que era claramente impossível a realização deste encontro. O clube registrará uma reclamação nos próximos dias e apoiará quem desejar fazer o mesmo. Por último, o Olympique Lyonnais lamenta que este tipo de situação ocorra todos os anos em Marselha e convida as autoridades a fazerem um balanço da gravidade e repetição deste tipo de incidentes antes que ocorra uma tragédia ainda mais grave.”

Ah oui, Fabio Grosso n'a pas été loupé après le caillassage du bus lyonnais. pic.twitter.com/K09nnaMFuw — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) October 29, 2023

COVARDIA NA FRANÇA Herói do tetra da Itália e técnico do Lyon, Fabio Grosso foi atingido por estilhaços quando o ônibus do time, lanterna da Ligue 1, foi apedrejado por torcedores do Marseille. Grosso se feriu bastante no rosto. Desejamos a ele uma pronta recuperação. pic.twitter.com/9Q3j7IGfYe — Calciopédia (@calciopedia) October 29, 2023