Ex-Cruzeiro e Corinthians, Jonathas volta a treinar na Espanha após contrair Covid-19

EFE Jonathas durante partida do Elche pelo Campeonato Espanhol



Jonathas, atacante com passagens por Cruzeiro e Corinthians, voltou a treinar nesta segunda-feira (18) após contrair Covid-19. Atualmente no Elche, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, o centroavante foi diagnosticado com a doença na metade de março.

Jonathas foi o primeiro jogador brasileiro a atuar nos principais países do futebol europeu, a ser diagnosticado com a infecção provocada pelo patógeno.

Hoje, Jonathas, de 31 anos, pisou pela primeira vez no gramado do centro de treinamento do Elche desde a paralisação das competições na Espanha. O atacante participou dos treinos individuais, com outros companheiros em campo, mas ainda sem contato direto.

O jogador que se destacou vestindo a camisa do Ipatinga, clube do interior de Minas Gerais, foi liberado para atividades depois de dar negativo em dois testes realizados na semana passada pelo clube, dentro dos protocolos da liga que organiza a segunda divisão.

*Com EFE