Jordi Cruyff deixa o comando da seleção do Equador antes de estrear

Crise econômica causada pela covid-19 e problemas políticos na federação do país pesaram na decisão

EFE Contrato de Cruyff iria até 2022 na seleção do Equador



Filho da lenda do futebol holandês Johan Cruyff, Jordi Cruyff deixou o cargo de técnico da seleção do Equador nesta quarta-feira, após romper o contrato com a federação de futebol do país (FEF).

As duas partes chegaram a um acordo para que a quebra do vínculo, que vigoraria até julho de 2022, acontecesse sem qualquer pagamento adicional. O treinador teria recebido apenas o valor correspondente a entre um mês e meio e dois meses de trabalho.

O holandês foi contratado em janeiro em meio a um ambicioso projeto para a seleção equatoriana. A estreia seria em março, nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. No entanto, as competições foram suspensas por conta da covid-19. Em março, Cruyff, que não chegou a comandar nenhum treino, viajou à Espanha para ficar com a família, de deveria retornar ao Equador na última quarta-feira.

Após a crise institucional que abalou a FEF devido a uma moção de censura que depôs o presidente, Francisco Egas, uma decisão não reconhecida pela Fifa ou pela Conmebol, e os efeitos econômicos causados pela pandemia, levaram o treinador a pedir alguns dias para decidir seu futuro.

* Com EFE