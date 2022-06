Jorge Jesus é oficializado como novo treinador do Fenerbahçe

O português será apresentado no estádio da equipe turca ainda nesta sexta-feira e conversará com a imprensa

Divulgação/Fenerbahçe Jorge Jesus foi anunciado como novo técnico do Fenerbahçe



Jorge Jesus, ídolo da torcida do Flamengo após passagem vitoriosa pelo Brasil, foi anunciado como novo técnico do Fernerbahçe (Turquia), na manhã desta quinta-feira, 2. O português será apresentado no estádio da equipe turca ainda nesta sexta-feira e conversará com a imprensa. “O mundialmente famoso treinador português Jorge Jesus, que conquistou 19 grandes troféus, quatro em ligas de três países diferentes ao longo da sua carreira, estará à frente do Fenerbahçe durante a próxima temporada”, comunicou o Fener.

O “Mister” desembarcou em Istambul na última terça-feira, 31, quando visitou as instalações do Fenerbahçe. Recebido pelo presidente, ele também foi ao estádio do time, onde tirou fotos com funcionários. O acordo, desta forma, encerra com a possibilidade de Jorge Jesus substituir neste momento Paulo Sousa, atual técnico do Flamengo. Em visita ao Brasil no começo do mês passado, o português confidenciou ao jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, que gostaria de retornar ao Rubro-Negro e que daria um prazo de quinze dias para a diretoria flamenguista dispensar o compatriota e contratá-lo. Após a má repercussão, JJ saiu do país e disse que não voltaria ao futebol brasileiro tão cedo.