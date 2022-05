Jorge Jesus garante que não volta ao Brasil e indica possível novo destino 

De volta para sua terra natal, o ‘Mister’ provocou uma polêmica na quarta-feira passada, 4, ao cobiçar o cargo de Paulo Sousa, atual comandante do Flamengo

Reprodução/Twitter/Baçadesportos Jorge Jesus disse que não voltará a trabalhar no futebol brasileiro



O português Jorge Jesus provocou uma polêmica na quarta-feira passada, 4, ao cobiçar o cargo de Paulo Sousa, atual comandante do Flamengo. Em conversa com Renato Maurício Prado, colunista do “UOL”, o técnico disse que gostaria de retornar ao Rubro-Negro carioca e deu um prazo de quinze dias para a diretoria flamenguista procurá-lo. Após a repercussão negativa, o “Mister” garantiu nesta segunda-feira, 9, que não deseja retornar ao futebol brasileiro.

De volta para sua terra após passar parte do Carnaval no Brasil, Jorge Jesus foi abordado por uma jornalista do jornal “Sic Notícias” ainda no aeroporto. Perguntado se o seu destino será no Brasil, o português foi firme ao dizer que “não”. A repórter, então, insistiu e questionou se o treinador pode ainda fechar com o Fenerbahçe (Turquia), clube que está em busca de um novo comandante para a temporada 2022/2023. Sem dar muitos detalhes, o “Mister” respondeu que “talvez” entre em um acordo com o time turco.

Jorge Jesus obteve uma passagem vitoriosa no Flamengo entre a metade de 2019 e o começo de 2020. Em pouco tempo de trabalho, o treinador levou o Rubro-Negro aos títulos de cinco campeonatos distintos: Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca. Até por isso, parte da torcida presente no Estádio Mané Garrincha pediu sua volta durante a derrota para o Botafogo, no último domingo, pela quinta rodada do Nacional.

O treinador, por outro lado, deixou o país sendo acusado de falta de ética por parte da imprensa e dos treinadores. O empresário de Paulo Sousa, por exemplo, criticou veementemente a postura do “Mister”, dizendo que “faltou ética e profissionalismo” em sua conversa com o portal UOL. Além disso, o Benfica também se manifestou sobre o episódio, desmentindo a versão de JJ de que ele pediu para deixar o clube português quando foi procurado pelo Flamengo. Assim, sem trabalhar desde dezembro do ano passado, o técnico de 67 anos não deve ter Portugal ou Brasil como próximo destino.