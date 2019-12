Jorge Jesus manda recado à torcida: ‘Estamos prontos para o desafio com o Liverpool’

EFE/EPA/ALI HAIDER Jorge Jesus é treinador do Flamengo



Treinador do Flamengo, Jorge Jesus mandou um recado à torcida do Flamengo ao falar que o time está preparado para enfrentar o Liverpool, na final do Mundial de Clubes. Em vídeo publicados nas redes sociais do Rubro-Negro, o comandante português comento

“Boa tarde, nação! Mais um dia de treino, mais um dia que estamos preparando o pré-jogo para a grande final, que todos vocês sonharam e nós também. Estamos prontos para o grande desafio com o Liverpool”, disse.

A equipe carioca está prestes a encerrar a preparação para o confronto diante dos Reds, marcado para o próximo sábado (21), no Khalifa International Stadium, em Doha, no Catar.

O Flamengo chega ao confronto após bater o Al-Hial (Arábia Saudita) por 3 a 1 na última terça-feira. O Liverpool, por sua vez, precisou bateu o Monterrey (México) por 2 a 1 no sufoco, na tarde de ontem.