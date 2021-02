Jorge Jesus se revolta em entrevista após Benfica empatar com Arsenal e vira meme; assista

Ex-treinador do Flamengo viralizou nas redes sociais depois de dar bronca durante entrevista

Reprodução/Sic Notícias Jorge Jesus ficou pistola com barulho durante entrevista no Benfica



O treinador Jorge Jesus viralizou nas redes sociais na última quinta-feira, 18, depois de ficar muito irritado durante uma entrevista, logo após o empate entre Benfica e Arsenal em 1 a 1, válido pela 2ª fase da Liga Europa. Em conversa com um repórter da emissora “Sic Notícias”, ainda no campo, o técnico se revoltou com o barulho ao seu redor, interrompeu a pergunta do jornalista e deu uma bronca nas pessoas que estavam ali. Para isso, o ex-Flamengo utilizou até o seu conhecimento na língua inglesa.

“Isto é alguma coisa? Eu não falo com este barulho. Ou se calam… take it easy (tenham calma). Ah, ok!”, esbravejou Jorge Jesus, que ainda polemizou ao comparar o Arsenal com o Moreirense, time que também empatou com o Benfica ao longo da semana. “Eu não deveria responder. Mas se quer fazer essa pergunta, sabe muito bem o que está perguntando. E vou responder. Moreira de Cónegos, Moreirense, e Arsenal, é quase a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O mesmo valor de jogadores, a mesma equipe… está respondido”, ironizou.

Jorge Jesus se irritou um pouco na entrevista após o Benfica 1 x 1 Arsenal: 🗣️"Eu não falo com esse barulho!" TAKERIZE? AH OK! pic.twitter.com/fs7K38tDgT — BMFC (@brasilmundialfc) February 19, 2021

Já em entrevista coletiva, Jesus tratou de exaltar o rendimento apresentado por Lucas Veríssimo, zagueiro que foi contratado junto ao Santos e fez a sua estreia com a camisa do time português. “O Lucas é um excelente jogador, fisicamente sabia que ele ainda não estava preparado e se tivéssemos de jogar com apenas dois centrais ainda teria mais dificuldades”, disse o treinador do Benfica, que, agora, precisa vencer ou empatar em 2 a 2 ou mais gols para avançar às oitavas da Liga Europa.