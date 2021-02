Xavi aguarda eleição e comenta a possibilidade de treinar o Barcelona

O ex-meio-campista ganhou 24 títulos como jogador do Barça e, atualmente, dirige o líder do Campeonato Catari

Reprodução Ídolo do Barcelona, Xavi Hernández é o atual treinador do Al-Sadd, do Catar



O treinador Xavi, atualmente no Al-Sadd (Catar), comentou nesta quarta-feira, 17, a possibilidade de comandar o Barcelona, clube onde é ídolo após ser multicampeão. Em entrevista ao site da Fifa, o espanhol admitiu que trata um possível retorno ao time catalão como um “sonho” e revelou que aguarda as eleições presidenciais na agremiação para saber se receberá um convite. Ainda assim, o ex-meio-campista pregou respeito a Ronald Koeman, atual técnico do Barça.

“Estou no Al-Sadd e estou muito bem. É o melhor clube do Catar, mas amos ver o que irá acontecer no futuro. Já disse várias vezes que gostaria de ser treinador do Barcelona, mas sempre respeitei o treinador atual, Ronald Koeman, e o clube. Eles vão ter eleições e vamos ver qual será o próximo presidente, mas é claro que tenho o sonho de treinar o Barcelona”, disse Xavi, que ganhou 24 títulos como jogador do Barça e, atualmente, dirige o líder do Campeonato Catari.

As eleições presidenciais no Barcelona estão marcadas para 20 e 21 de março. Até lá, o time blaugrana pode ter dado adeus a todas as possibilidades de título na temporada. Isto porque a equipe sofreu uma goleada por 4 a 1 para o Paris Saint-Germain, na última terça-feira, e está muito perto de se despedir da Liga dos Campeões da Europa nas oitavas de final. Na Copa do Rei, uma derrota por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal, diante do Sevilla, complicou a vida do conjunto de Messi e companhia. Já no Espanhol, o Barça tem sete pontos a menos que o líder Atlético de Madrid.