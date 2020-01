Jorge Jesus: ‘Se o Flamengo tivesse 27 jogos e o Liverpool 80, seríamos nós os campeões’

Divulgação/Fifa Roberto Firmino marcou o gol da vitória do Liverpool sobre o Flamengo



Jorge Jesus concedeu longa entrevista ao jornal “Record”, de Portugal, e voltou a falar sobre a derrota do Flamengo para o Liverpool, no Mundial de Clubes, realizado no Catar, no final de dezembro. Mais uma vez, o treinador afirmou que o Rubro-Negro jogou de igual para igual com os ingleses e atribuiu o revés à diferença física pelo fim da temporada.

Devido ao calendário do futebol europeu, os “Reds” estavam perto da metade da temporada, disputando o primeiro turno da Premier League e a fase de grupos da Champions.

“Conseguimos controlar ao máximo aquela equipe do Liverpool, sabendo que uma equipe tinha 80 jogos e a outra tinha 27. Se nós tivéssemos 27 e eles 80, seríamos nós os campeões do mundo. Pesou na prorrogação, como é óbvio”, comentou.

Para o “Mister”, o desempenho apresentado pelo Flamengo na final do torneio mostrou que o time está no mesmo patamar do Liverpool.

“Não pode parar uma equipe quando só olha para a tua organização defensiva. Tem de parar uma equipe quando ataca, não é ao contrário. É verdade que o Liverpool teve mais chances na cara do goleiro, mas sabíamos quem eram os jogadores que individualmente têm influência na equipe do Liverpool, como poderíamos ‘tirá-los’ do campo”, analisou.

“(As pessoas) Viram a final e perguntam ‘quem é melhor?’. O Flamengo esteve no mesmo patamar que o Liverpool. Ali não se distinguiu quem era o melhor, foram duas grandes equipes. E o Flamengo é uma das grandes equipes do mundo”, prosseguiu.

O Liverpool conquistou a taça inédita do Mundial de Clubes após marcar com Roberto Firmino no primeiro tempo da prorrogação. No tempo normal, a partida acabou empatada em 0 a 0.