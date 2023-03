Jorge Sampaoli é demitido do Sevilla e volta a fazer ‘sombra’ para técnicos do futebol brasileiro 

Técnico argentino de 63 anos coleciona passagens por Santos e Atlético-MG

O Sevilla oficializou na manhã desta terça-feira, 21, a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Contratado em outubro do ano passado, o treinador não conseguiu fazer um bom trabalho, deixando o time na 14ª colocação do Campeonato Espanhol, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento. “O fato da equipe não ter conseguido sair das posições mais baixas da tabela desde sua incorporação como técnico e o desempenho nas últimas partidas levaram o clube a tomar essa decisão, em busca de uma reação”, explicou a diretoria. Apesar do trabalho mal avaliado, o argentino volta a fazer “sombra” nos profissionais do futebol brasileiro. Com trabalhos vitoriosos na Universidad del Chile e na seleção chilena, Sampaoli também encantou quando passou por Santos e Atlético-MG. Livre no mercado da bola, ele pode ser uma opção para as equipes antes do início do Brasileirão.