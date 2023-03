Água Santa pode ficar sem 80% do time para decisão do Paulistão com o Palmeiras; entenda

Técnico Thiago Carpini explicou que a maioria do elenco tem contrato somente até o dia 4 do mês que vem; decisões estão previstas para acontecer em 2 e 9 de abril

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Água Santa eliminou o Red Bull Bragantino e se classificou para a final do Paulistão



O Água Santa fez história na última segunda-feira, 20, ao derrotar o Red Bull Bragantino nos pênaltis e se classificar para as finais do Campeonato Paulista pela primeira vez. O time de Diadema, entretanto, terá uma grande dificuldade para as decisões diante do Palmeiras, inicialmente previstas para acontecer em 2 e 9 de abril. De acordo com o técnico Thiago Carpini, como o clube não tem competições para serem disputadas no restante do ano, 80% do elenco tem contrato com o Netuno somente até o dia 4 do mês que vem, data em que a janela de transferências se fecha. “O Palmeiras é o time a ser batido no Brasil. É o melhor em tudo. Se acostumou a vencer. Mas o que me preocupa mais são algumas situações de janela doa atletas. O Água Santa não tem calendário. Até o dia 4 desse mês de abril, os jogadores têm de estar em algum time das Séries A ou B. Não posso pensar só em mim e atrapalhar uma chance desse jogadores. Isso pode atrapalhar a grandeza da final do Paulistão. Estou entusiasmado, mas já preocupado. Queria ter uma solução. Acho que 80% desse elenco já está com pré-contrato para a Série B. Queremos fazer uma final digna, mas existe esse problema”, explicou Carpini, em entrevista coletiva.

A data da janela de transferências do futebol brasileiro foi combinada diretamente entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Fifa. De acordo com o regulamento, se um jogador do Água Santa não for inscrito por outro clube até dia 4 de abril, ele terá de ficar parado até 3 de julho, quando a janela é reaberta. Além disso, os atletas não podem assinar dois contratos ao mesmo tempo, um com a equipe Diadema e outro com um segundo clube. Assim, uma alternativa da Federação Paulista de Futebol (FPF) seria antecipar as datas das finais. A primeira ainda não tem local definido, já que o Netuno não pode utilizar seu estádio. A segunda será no Allianz Parque. “Como não é possível jogar na nossa casa, por questões do regulamento da competição, gostaria de jogar a final na Vila Belmiro. Por uma identidade do Santos e dessa casa, de jogar bem e bonito. Particularmente, eu gosto. Se depender de mim, será aqui de novo”, declarou Carpini.