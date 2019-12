Jornal diz que CR7 ficou perto de ‘derramar lágrimas cheias de raiva’ após derrota em final

Faris Ghaith/EFE Cristiano Ronaldo ficou irritado após a derrota da Juventus para a Lazio na Supercopa da Itália



A derrota da Juventus para a Lazio, no último domingo, pela Supercopa da Itália, mexeu com os brios de Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal Tuttosport, o craque português se irritou profundamente com o resultado e, ao fim do jogo, “chegou perto de derramar lágrimas visivelmente cheias de raiva”.

O diário relata que Cristiano Ronaldo se enervou com a derrota como ainda não havia acontecido em nenhuma outra partida pela Juventus. As expressões e gestos do astro logo após o jogo, segundo o jornal, não esconderam o incômodo do atacante, que, apesar disso, não reclamou diretamente com os seus companheiros de time, ao menos em público.

A insatisfação de Cristiano ficou ainda mais clara na cerimônia de premiação do torneio. Com o semblante fechado, ele recebeu a medalha de prata e imediatamente a retirou do pescoço, em atitude que causou controvérsia na Itália.

“Talvez tenha chegado a hora de Cristiano arrastar o time atrás do desejo de vencer. O fato é que a noite de domingo foi a mais irritada de todas”, disse o Tuttosport.

Vice-líder do Campeonato Italiano com a mesma pontuação da primeira colocada, Inter de Milão, a Juventus volta a campo apenas no dia 6 de janeiro, quando recebe o Cagliari, pela 18ª rodada da competição nacional.