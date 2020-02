Jornal ironiza expulsão de Neymar: ‘Em pleno Carnaval e perto do aniversário da irmã…’

Julien de Rosa/EFE Neymar foi expulso no último minuto da partida contra o Bordeaux, no último domingo



A expulsão de Neymar nos minutos finais da vitória do PSG por 4 a 3 sobre o Bordeaux, no último domingo, pelo Campeonato Francês, motivou uma provocação por parte da imprensa espanhola. O jornal As, de Madri, ironizou o atacante brasileiro pela suspensão em pleno Carnaval e perto do aniversário da irmã do craque, Rafaella Santos.

“O PSG ganha e Neymar termina expulso… Em pleno Carnaval”, manchetou o diário, em tom ácido, relembrando o longo histórico de desfalques do camisa 10 durante este período do ano.

O As se referiu também ao aniversário da irmã de Neymar, Rafaella. Isto porque, de 2015 a 2018, o jogador sempre esteve lesionado ou suspenso perto desta data, o que o fez vir ao Brasil para comparecer à festa.

“Neymar foi expulso em plena época de Carnaval no Brasil e ainda rondando o aniversário de sua irmã, que é em 11 de março”, destacou o jornal.

Mas, afinal, Neymar virá ao Brasil para curtir o Carnaval?

Novamente caçado em campo, Neymar foi expulso por levar dois cartões amarelos no jogo do último domingo, contra o Bordeaux, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A primeira advertência aconteceu ainda na etapa inicial, por causa de uma reclamação com a arbitragem. Já a segunda, ocorrida no último minuto da partida, foi motivada por uma falta dura em Adli, no meio de campo.

Com a expulsão, a primeira desde outubro de 2017, Neymar não poderá entrar em campo no jogo do próximo sábado, contra o Dijón, em Paris. Ainda assim, ele não deverá vir ao Brasil para aproveitar a metade final do Carnaval – em vídeo gravado antes da partida do último domingo, o craque adotou o bom-humor, mas deixou claro que, neste ano, “desfalcaria” o festejo.