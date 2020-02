Neymar diz que não estará no Carnaval 2020: ‘Desta vez não terá polêmica’

EFE/Julien De Rosa Neymar é atacante do Paris Saint-Germain



Depois de falar que estava com saudades do Carnaval, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, confirmou que não estará presente na tradicional celebração neste ano. Através do Instagram, o camisa do time parisiense disse que será desfalque no evento com “imensa felicidade”.

“É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o Carnaval de 2020. É isso mesmo! Desta vez não terá polêmica! Valeu! Bom Carnaval”, disse o jogador.

Seja por suspensão ou contusão, Neymar perdeu os jogos por Barcelona e Paris Saint-Germain nos últimos cinco feriados de Carnaval – desde 2015. O atleta também costuma ficar de fora de partidas na data do aniversário da sua irmã Rafaella, que acontece no dia 11 de março.

No ano passado, o astro causou polêmica ao aparecer no Carnaval do Rio de Janeiro e “descer até o chão” enquanto se recuperava de uma lesão no quinto metatarso do pé direito.

Neymar não esteve em quatro confrontos seguidos do PSG em fevereiro, mas retornou na última terça-feira (18), quando esteve em campo na derrota para o Borussia Dortmund, em duelo válido pelas oitavas de final da Champions League.

Agora, ele se prepara para o jogo do próximo domingo (23), diante do Bordeaux, no Parque dos Príncipes, em confronto válido pelo Campeonato Francês.