Jovem Pan transmite final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão

A partir das 14h deste sábado, a cobertura da Jovem Pan Esportes é iniciada no Panflix e no YouTube, com todo o pré-jogo; transmissão na rádio começa às 15h30

Arte/Jovem Pan Jovem Pan transmitirá a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão



O Grupo Jovem Pan adquiriu os direitos de transmissão radiofônica da final da Liga dos Campeões e exibirá o embate entre Manchester City e Inter de Milão, marcado para começar às 16h (de Brasília) deste sábado, 10. A partir das 14h, a cobertura da Jovem Pan Esportes é iniciada no Panflix e no YouTube, com todo o pré-jogo. Às 15h30, a transmissão também passa pela rádio AM 620 e FM 100,9. A narração ficará por conta de Gabriel Dias, com comentários de Flavio Prado, reportagens de Pedro Marques e Giovanni Chacon, além da apresentação de Wanderley Nogueira. A JP ainda contará com a participação especial do comentarista Mauro Cezar Pereira, direto do palco do jogo em Istambul, na Turquia. Após a decisão, o programa Canelada irá trazer a repercussão completa da final da maior competição de clubes do mundo. Thiago Asmar estará presente, acompanhado pelos comentaristas Vampeta, Flavio Prado, Bruno Prado e Fábio Piperno.