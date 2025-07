Juventus acerta contratação em definitivo do português Francisco Conceição

Atacante de 22 anos, filho do ex-jogador e treinador Sérgio Conceição, marcou sete gols em 40 jogos entre todas as competições na temporada passada

Reprodução/Instagram/@francisco.conceicao7 Juve informou que pagará 30,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 200 milhões) ao Porto



A Juventus acertou a contratação em definitivo do atacante português Francisco Conceição até 2030, após contar com o jogador na temporada passada, cedido por empréstimo pelo Porto, anunciou o clube de Turim nesta quarta-feira (23). Em comunicado, a Juve informou que pagará 30,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 200 milhões) ao Porto, “divididos em quatro parcelas anuais”, mais 1,6 milhão de euros (R$ 10,4 milhões) em comissões e outros gastos.

O atacante de 22 anos, filho do ex-jogador e treinador Sérgio Conceição, marcou sete gols em 40 jogos entre todas as competições na temporada passada. Segundo a imprensa italiana, a Juventus, que terminou a última edição da Serie A na quarta colocação, está próxima de fechar a contratação de outro jogador português do Porto, o lateral-direito João Mário, nesse caso por 16 milhões de euros (R$ 104 milhões).

