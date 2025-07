Verstappen diz estar ansioso para trabalhar com novo chefe na Red Bull

Laurent Mekies assumiu a função com a saída de Christian Horner; francês chega com o desafio de colocar a equipe no mesmo nível competitivo da McLaren

Reprodução/X/@redbullracing Sob o comando de Laurent, ele espera buscar uma vitória para se aproximar dos rivais da Mclaren



A Red Bull está “sob nova direção” em relação ao comando da equipe e Max Verstappen revelou estar ansioso para trabalhar com o novo chefe. Laurent Mekies assumiu a função com a saída de Christian Horner e o piloto holandês comentou sobre a expectativa de mudança já neste fim de semana. “Voltei à fábrica na semana passada para passar um tempo no simulador com a equipe. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com Laurent”, afirmou o tetracampeão ao site da F-1. Neste domingo tem início a segunda metade da temporada 2025 com o GP da Bélgica. Filho de mãe belga, Verstappen nunca escondeu que o circuito de Spa-Francorchamps é um de seus favoritos. Sob o comando de Laurent, ele espera buscar uma vitória para se aproximar dos rivais da McLaren.

“Spa é um clássico e sempre foi minha pista favorita do calendário. É um circuito bem ‘old school’, onde você tem de fazer tudo certo para conseguir uma boa volta. Gosto das curvas de alta velocidade e das mudanças de altitude que tornam a pista mais desafiadora de pilotar”, afirmou. Mas se Laurent é uma incógnita para Verstappen, o mesmo não se aplica a Yuki Tsunoda, seu companheiro de equipe. O piloto japonês correu com o novo chefe na Racing Bulls. “Estamos entrando nesta corrida em uma nova era para a equipe e será ótimo nos unirmos novamente a Laurent. Sei como ele gosta de trabalhar e nosso foco está em seguir em frente”, declarou Tsunoda.

Laurent chega com o desafio de colocar a Red Bull no mesmo nível competitivo da McLaren. No Mundial, os dois pilotos da escuderia rival comandam a classificação. O australiano Oscar Piastri lidera a disputa com 234 pontos, oito a mais que Lando Norris, dono segundo posto (226). Verstappen aparece em terceiro lugar com 165.

