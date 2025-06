Juventus goleia o Al-Ain e destoa dos europeus no Mundial de Clubes

Enquanto clubes europeus vêm decepcionando no Mundial de Clubes, a Juventus foi na contramão. Na noite desta quarta-feira (18), no Audi Field, em Washington, a equipe italiana estreou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e assumiu a liderança do Grupo G. O Manchester City aparece em segundo, após vitória sobre o Wydad Casablanca.0

Comandada por Igor Tudor, a Juventus teve facilidade para se impor diante da frágil marcação adversária. O time explorou bem os lados do campo e contou com o talento do trio ofensivo. Francisco Conceição e Kolo Muani marcaram dois gols cada; Yildiz fez o outro. Apesar do placar elástico, o setor defensivo da Juventus apresentou falhas. A equipe recorreu a faltas para conter alguns contra-ataques e contou com a falta de pontaria do Al-Ain para sair de campo sem ser vazada.

A construção do placar começou pela direita. Após boa troca de passes entre Thuram e Conceição, Alberto Costa cruzou na área e Kolo Muani subiu para marcar de cabeça. O segundo gol veio após jogada individual de Conceição, que recebeu após disputa de bola de Costa, driblou dois marcadores e finalizou com precisão. O lado esquerdo também funcionou. Cambiaso avançou, acionou Thuram, que tocou para Yildiz. O camisa 10 dominou e, de fora da área, acertou belo chute no ângulo: 3 a 0.

O Al-Ain tentou reagir e chegou a levar perigo, mas sem efetividade. A equipe de Vladimir Ivic explorava contra-ataques, mas falhava na marcação e na definição. Em um desses contra-ataques, a Juventus chegou ao quarto gol: Thuram lançou Kolo Muani, que bateu de trivela e ampliou.

Logo no início do segundo tempo, o Al-Ain chegou a balançar as redes após rebote do goleiro Di Gregorio, mas o gol foi anulado por impedimento. Minutos depois, Laba teve a melhor chance dos emiradenses, mas parou em boa defesa de Di Gregorio. Mesmo com a vantagem, o técnico Igor Tudor se irritou com alguns erros de sua equipe. Coube a Francisco Conceição, novamente em jogada individual, retomar o controle e marcar o quinto gol. Na reta final, o croata promoveu mudanças e a Juve diminuiu o ritmo, enquanto o Al-Ain não conseguiu aproveitar os espaços.

Na próxima rodada, o Manchester City enfrenta o Al-Ain no sábado (22), às 22h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e deve ter vida fácil. Já a Juventus terá confronto mais desafiador contra o Wydad Casablanca, no mesmo dia, às 13h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.