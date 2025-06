Partida entre Pachuca e Salzburg é interrompida por alerta climático

Interrupção foi feita antes da chegada da chuva, mas uma forte tempestade atingiu Cincinnati logo em seguida, forçando os jogadores a deixarem o campo e as arquibancadas a serem esvaziadas

A partida entre Pachuca e Salzburg, válida pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, foi interrompida devido a um alerta climático na noite desta quarta-feira (18). A paralisação ocorreu às 20h12, horário de Brasília, enquanto o jogo se desenrolava no segundo tempo. A interrupção foi feita antes da chegada da chuva, mas uma forte tempestade atingiu Cincinnati logo em seguida, forçando os jogadores a deixarem o campo e as arquibancadas a serem esvaziadas. No dia anterior, o confronto entre Mamelodi Sundowns e Ulsan também enfrentou atrasos por conta das condições climáticas. Essa partida terminou com a vitória do Mamelodi por 1 a 0, garantindo os três pontos para a equipe sul-africana. O Grupo H, que inclui os times Pachuca e Salzburg, também conta com a presença do Real Madrid, que empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal.

A situação climática em Cincinnati gerou preocupação entre os organizadores do torneio, que buscam garantir a segurança dos jogadores e do público. A forte tempestade que se seguiu à interrupção trouxe chuvas intensas, o que levou à decisão de suspender a partida até que as condições melhorassem. A expectativa é que o jogo possa ser retomado assim que a situação se estabilizar. Os torcedores que estavam presentes no estádio foram orientados a deixar as arquibancadas e buscar abrigo, enquanto a equipe de segurança monitorava a situação.

