Juventus paga R$ 65 milhões e acerta retorno de atacante por empréstimo

O novo reforço da Velha Senhora terá como técnico o ex-meia Andrea Pirlo, ao lado de quem já conquistou dois títulos do Campeonato Italiano e dois da Copa da Itália

Juventus/Divulgação Álvaro Morata durante exames médicos feitos antes de assinar o retorno à Juventus



Atlético de Madrid e Juventus confirmaram na última terça-feira, 22, que chegaram a um acordo para o retorno do atacante Álvaro Morata ao time italiano, pelo qual atuou de 2014 a 2016, em uma transferência por empréstimo por uma temporada com opção de compra. O negócio, anunciado simultaneamente pelos dois clubes, custou à Juve 10 milhões de euros (R$ 65 milhões), com o valor dos direitos federativos fixados em 45 milhões de euros (R$ 291 milhões). Porém, a atual eneacampeã italiana tem a opção de renovar o empréstimo por mais um ano, a custo também de 10 milhões de euros, e em julho de 2022 comprar o atacante por 35 milhões de euros.

“Jogar pelo Atlético de Madrid foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. Aqueles que me conhecem sabem que sempre lembrarei do (estádio) Wanda Metropolitano com carinho. Quero agradecer-lhes por estes dois anos incríveis em que vivi momentos que jamais esquecerei e nos quais me senti como mais um desde o momento em que cheguei”, escreveu o atacante de 27 anos em carta aberta à torcida colchonera. Na Juve, Morata terá como técnico o ex-meia Andrea Pirlo, ao lado de quem conquistou dois títulos do Campeonato Italiano e dois da Copa da Itália em 2015 e 2016. Os dois também foram vice da Liga dos Campeões da Europa há cinco anos, quando a Velha Senhora perdeu para o Barcelona na decisão.

*Com informações da Agência EFE