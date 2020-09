United sofre, mas faz dois gols no fim e avança na Copa da Liga Inglesa

Tottenham também jogaria nesta terça-feira, mas teve a partida adiada por conta de casos da covid-19 no adversário

EFE/EPA/Nick Potts Rashford comemora o segundo gol do United na partida



O início de temporada não está sendo nada amistoso para o Manchester United. Depois de estrear com derrota no Campeonato Inglês, avançou à quarta fase da Copa da Liga Inglesa em nova apresentação sem brilho. Mesmo com placar de 3 a 0 sobre o Luton Town, o time não teve vida fácil nesta terça-feira. O placar elástico só foi construído nos minutos finais.

Depois de abrir o marcador aos 44 minutos do primeiro tempo com Juan Mata, de pênalti, o United viu o goleiro Henderson ser exigido acima do esperado em jogo contra um oponente de menor experiência e expressão. O Luton, da segunda divisão, buscou o empate a todo custo, mas viu o poderoso rival ser cirúrgico nos minutos finais. Henderson fez milagre antes dos titulares Rashford e Greenwood entrarem em campo e definirem a classificação aos 43 e aos 45 minutos, respectivamente. O rival do Manchester na quarta rodada sai do confronto entre Preston North End e Brighton.

Rodada adiada

O Tottenham, de José Mourinho, outro grande que entraria em campo nesta terça-feira, teve seu jogo contra o Leyton Orient adiado por causa de casos positivos da covid-19 em jogadores do rival. Curiosamente, foi o próprio time de Londres quem pagou os exames para os oponentes – clubes não profissionais são dispensados dos exames. Com o calendário apertado na Inglaterra, resta saber quando conseguirão jogar, pois a quarta rodada da Copa da Liga já está marcada para o fim do mês, com o vencedor encarando quem passar em Chelsea x Barnsley. A rodada teve ainda Newport County 3 x 1 Watford, West Bromwich 2 (4) x 2 (5) Brentford e West Ham 5 x 1 Hull City.

*Com Estadão Conteúdo