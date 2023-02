Juventus pode perder mais 20 pontos por fraude fiscal e cair para a lanterna do Italiano

Velha Senhora já havia perdido 15 pontos por causa da mesma acusação

Ex-jogador e ex-diretor da Juventus, Pavel Nedved, e o ex-presidente Andrea Agnelli, estão entre os suspensos



Após perder 15 pontos por acusações de fraude fiscal, a Juventus corre o risco de ter retirados mais 20 pontos pelo mesmo motivo. De acordo com matéria do jornal “Corriere Dello Sport”, publicada nesta quinta-feira, 2, a Procuradoria da Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC, federação italiana de futebol) entrou com o pedido de pena para o clube, que já foi penalizado por encobrir 60 milhões de euros (R$ 328 milhões) em transferências de atletas. Caso a punição seja aplicada, a “Velha Senhora”, atualmente na 13ª posição do Campeonato Italiano, ficaria com apenas 3 pontos na tabela de classificação, caindo para a última colocação. A equipe, entretanto, teria mais 18 rodadas para disputar e poderia se livrar do rebaixamento. Vale lembrar que, por causa do episódio, 11 dirigentes e ex-dirigentes do clube foram suspensos. Entre eles estão o agora ex-presidente Andrea Agneli, sancionado com 24 meses. Outro que também está suspenso é o ex-jogador e ex-diretor da Juventus, Pavel Nedved.