Manchester City foi o clube de futebol que mais faturou na temporada 21-22, diz relatório

De acordo com o relatório Deloitte Football Money League, divulgado nesta quinta-feira, 19, o Manchester City foi o clube de futebol que mais faturou ao longo da temporada 2021-2022, com 731 milhões de euros (R$ 4,03 bilhões). Na segunda colocação ficou o Real Madrid, com faturamento de 714 milhões de euros (R$ 3,93 bilhões), seguido pelo Liverpool, com 701,7 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões). Manchester United e Paris Saint-Germain fecham a lista dos cinco primeiros, com 688,6 milhões e 654,2 milhões de euros respectivamente. Os números, de acordo com a empresa de consultoria Deloitte, se referem ao início da recuperação econômica dos clubes após a pandemia da covid-19. Concha Iglesias, sócia responsável pelo setor de esportes da Deloitte Espanha, destaca a importância do retorno das receitas geradas nos dias de jogos, com o fim das restrições de público ao longo da temporada 2021-2022. Segundo a empresa, os 20 clubes europeus com maior volume de receitas faturaram juntos 9,2 bilhões de euros (R$ 50,7 bilhões), o que representa um aumento de 1 bilhão de euros em comparação com a temporada 2020-2021. Pela primeira vez o relatório também incluiu as receitas dos principais clubes do futebol feminino, com o Barcelona liderando este ranking, com 7,7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões). Confira abaixo a tabela completa dos maiores faturamentos do futebol mundial na temporada 2021-2022.

1º – Manchester City (Inglaterra): € 731 milhões

2º – Real Madrid (Espanha): € 713,8 milhões

3º – Liverpool (Inglaterra): € 701,7 milhões

4º – Manchester United (Inglaterra): € 688,6 milhões

5º – Paris Saint-Germain (França): € 654,2 milhões

6º – Bayern de Munique (Alemão): € 653,6 milhões

7º – Barcelona (Espanha): € 638,2 milhões

8º – Chelsea (Inglaterra): € 568,3 milhões

9º – Tottenham (Inglaterra): € 523 milhões

10º – Arsenal (Inglaterra): € 433,5 milhões

11º – Juventus (Itália): € 400,6 milhões

12º – Atlético de Madrid (Espanha): € 393,9 milhões

13º – Borussia Dortmund (Alemanha): 356,9 milhões

14º – Internazionale (Itália): € 308,4 milhões

15º – West Han (Inglaterra): € 301,2 milhões

16º – Milan (Itália): € 264,9 milhões

17º – Leicester (Inglaterra): € 252,2 milhões

18º – Leeds (Inglaterra): € 223,4 milhões

19º – Everton (Inglaterra): € 213,7 milhões

20º – Newcastle (Inglaterra): € 212,3 milhões

21º – Aston Villa (Inglaterra): € 210,9 milhões

22º – Eintracht Frankfurt (Alemanha): € 208,3 milhões

23º – Brighton (Inglaterra): € 198,4 milhões

24º – Benfica (Portugal): € 196,7 milhões

25º – Wolverhampton (Inglaterra): € 195,4 milhões

26º – Crystal Palace (Inglaterra): € 188,9 milhões

27º – Ajax (Holanda): € 187,2 milhões

28º – Sevilla (Espanha): € 186,1 milhões

29º – Villarreal (Espanha): € 178,7 milhões

30º – Southampton (Inglaterra): € 177,7 milhões

