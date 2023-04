Juventus tem recurso aceito, recupera 15 pontos no Italiano e volta à terceira posição 

O caso, entretanto, será julgado novamente, desta vez pela Corte Federal de Apelação da FIGC (Federação Italiana de Futebol)

EFE/EPA/Mohamad Badra Di María é um dos principais jogadores da Juventus na atual temporada



O Colégio de Garantia do Esporte da Itália aceitou um recurso da Juventus nesta quinta-feira, 20, e promoveu uma mudança da tabela do Campeonato Italiano. Com a decisão do Tribunal, a Velha Senhora recupera os 15 pontos perdidos devido a fraudes fiscais nas contratações de jogadores. O caso, entretanto, será julgado novamente, desta vez pela Corte Federal de Apelação da FIGC (Federação Italiana de Futebol) – ainda não há data para o julgamento acontecer. Enquanto isso, o time bianconero sai dos 44 pontos e vai aos 59, reassumindo o terceiro lugar na classificação geral – anteriormente, a equipe de Turim estava no sétimo lugar. Perto do título, o Napoli tem 75 pontos, 14 a mais que a vice-líder Lazio.