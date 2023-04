Liga dos Campeões: Inter de Milão elimina Benfica e reeditará semifinal com Milan após 20 anos

Time italiano contou com o forte apoio de sua torcida e não passou sustos diante dos portugueses

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Lautaro Martínez marcou para a Inter de Milão diante do Benfica



A Inter de Milão confirmou o favoritismo nesta quarta-feira, 19, ao empatar com o Benfica em 3 a 3, no San Siro, e se classificar à semifinal da Liga dos Campeões. Depois de abrir boa vantagem no Estádio da Luz, o time italiano contou com o apoio de sua torcida e não passou sustos. Nicolò Barella, Lautaro Martínez e Joaquín Correa marcaram para os mandantes, enquanto Fredrik Aursnes, Antônio Silva e Musa fizeram para os portugueses. Agora, a Inter irá reeditar a semifinal contra o Milan após 20 anos. Na temporada 2002/2003, o conjunto nerazzurri foi eliminado pelos rivais após dois empates (0 a 0 e 1 a 1) – os rossoneros passaram por causa do extinto gol qualificado. Os novos confrontos acontecerão entre 9 e 17 de maio. A final da Champions League está programada para 10 de junho, em Istambul, na Turquia.