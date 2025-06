Juventus vê Yildiz brilhar, goleia o valente Wydad Casablanca no Mundial e mira liderança do grupo

Chamado de ‘Del Piero turco’, promessa da Juve participou de três dos quatro gols no duelo disputado na Filadélfia; torcida marroquina fez bonito nas arquibancadas

Will Oliver/EFE/EPA Kenan Yildiz (número 10.), da Juventus, comemora com os companheiros após marcar o terceiro gol da equipe na vitória por 4 a 1 sobre o Wydad Casablanca



A Juventus deu mais um passo rumo às oitavas de final do Mundial de Clubes. Neste domingo (22), o time italiano venceu o Wydad Casablanca por 4 a 1 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e chegou à segunda vitória na competição. O destaque da partida foi o jovem Yildiz, de 20 anos, apelidado de “Del Piero turco”. Ele participou de três dos quatro gols da Juve. No primeiro, tabelou com Thuram e finalizou cruzado; a bola desviou no zagueiro Boutouil e entrou, sendo marcada como gol contra. Depois, marcou um belo gol ao acertar o ângulo em chute de primeira. No segundo tempo, recebeu de Kolo Muani e finalizou com categoria para anotar o terceiro da equipe.

O Wydad descontou ainda no primeiro tempo com Lorch, que aproveitou falha da defesa italiana e tocou por cobertura na saída do goleiro Di Gregorio. A equipe marroquina, apoiada por sua fanática torcida — que usou sinalizadores durante a pausa para hidratação —, mostrou mais competitividade do que na estreia contra o Manchester City, mas teve dificuldades técnicas e abusou das ligações diretas.

No segundo tempo, mesmo mais exposta, a equipe africana conseguiu conter algumas ações ofensivas da Juventus. Ainda assim, sofreu com duas grandes chances dos italianos: Cambiaso acertou a trave e Kolo Muani perdeu um gol com o gol vazio. Nos acréscimos, Vlahovic fechou o placar em cobrança de pênalti.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com o resultado, a Juventus depende de uma combinação simples para confirmar a classificação antecipada às oitavas. Já o Wydad ainda não está eliminado, mas precisa torcer por uma improvável vitória do Al-Ain sobre o Manchester City para seguir com chances.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira