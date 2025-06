Flamengo leva mais de 54 mil torcedores ao estádio e bate recorde de público em jogos de brasileiros no Mundial da FIFA

Durante a partida em que derrotou o Chelsea por 3 a 1, o estádio recebeu 54.619 torcedores, superando a marca anterior do Palmeiras, que havia atraído pouco mais de 46 mil espectadores em sua estreia

EFE/EPA/ WILL OLIVER Aficionados do Flamengo animam sua equipe antes da partida da Copa Mundial de Clubes FIFA 2025 neste verão, entre o CR Flamengo e o Chelsea FC na Filadélfia, Pensilvânia



O Flamengo estabeleceu um novo recorde de público entre os clubes brasileiros na atual edição do Mundial de Clubes da FIFA. Durante a partida em que derrotou o Chelsea por 3 a 1, o estádio recebeu 54.619 torcedores, superando a marca anterior do Palmeiras, que havia atraído pouco mais de 46 mil espectadores em sua estreia. O Botafogo também se destacou, registrando o segundo maior público brasileiro ao reunir 53.699 pessoas na vitória por 1 a 0 contra o Paris Saint-Germain. Na rodada anterior, o clube carioca já havia atraído 30.151 torcedores em seu jogo contra o Seattle Sounders.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Palmeiras, por sua vez, teve 35.179 pagantes na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ahly, após ter alcançado 46.275 torcedores na estreia contra o Porto. Em contraste, o Fluminense, que contou com 34.746 torcedores na primeira rodada, viu seu público cair para 29.321 na segunda, mesmo após vencer o Ulsan HD por 4 a 2. A terceira rodada da fase de grupos do torneio está programada para começar nesta segunda-feira, com o Botafogo enfrentando o Atlético de Madrid e o Palmeiras jogando contra o Inter Miami. Na terça-feira (24), o Flamengo terá pela frente o Los Angeles FC, enquanto o Fluminense encerrará a participação dos clubes brasileiros na fase inicial ao jogar contra o Mamelodi Sundowns na quarta-feira.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA