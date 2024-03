O Bayern de Munique conquistou uma vitória expressiva sobre o Darmstadt por 5 a 2 neste sábado (16), em um jogo que ficará marcado pela performance do atacante inglês Harry Kane. O camisa 9 do time bávaro estabeleceu um novo recorde para um jogador estreante no Campeonato Alemão, ao marcar seu 31º gol na competição. Ele igualou a marca histórica de Uwe Seeler, alcançada há 60 anos, quando o alemão estreou na primeira divisão pelo Hamburgo e marcou 30 gols na temporada 1963/1964. Faltando apenas oito rodadas para o fim do campeonato, Kane está agora a dez gols de quebrar o recorde absoluto de gols em uma única edição, estabelecido por Robert Lewandowski na temporada 2020/2021 com o Bayern.

Além das marcas individuais, Kane foi crucial para a recuperação do Bayern no jogo, após Tim Skarke abrir o placar para o Darmstadt aos 28 minutos. O inglês deu a assistência para Jamal Musiala empatar aos 36 minutos e virou o jogo aos 45 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Musiala ampliou a vantagem com mais um gol, aos 19 minutos, seguido por Serge Gnabry, aos 29, e Mathys Tel, aos 58, consolidando a goleada. O Darmstadt diminuiu no final do jogo com um gol de Oscar Vilhelmsson, aos 50. Apesar da vitória, o Bayern ainda está distante da disputa pelo título, com sete pontos atrás do líder Bayer Leverkusen, que enfrentará o Freiburg neste domingo (17).

*Com informações da AFP