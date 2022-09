Kylian Mbappé se recusa a participar de sessão de fotos da seleção francesa; entenda

O astro volta a campo nesta quinta-feira, 22, quando a França recebe a Áustria, pela Liga das Nações

EFE/EPA/IAN LANGSDON Kylian Mbappé é um dos principais astros do PSG e da seleção francesa



O atacante Kylian Mbappé se recusou a participar de uma sessão de fotos da seleção francesa, marcada para acontecer nesta terça-feira, 20. De acordo com a AFP, o astro do Paris Saint-Germain discorda do atual acordo de direitos de imagem e entrou em atrito com a federação. Em nota, o jogador disse que ele “e seus representantes lamentam profundamente que não foi possível entrar em acordo à vista da Copa do Mundo. Obviamente, isso não coloca em questão o seu comprometimento e determinação em contribuir para o sucesso coletivo da seleção nacional nos eventos importantes que virão”. A Federação Francesa de Futebol (FFF), pro sua vez, foi questionada sobre o tema pelo “L’Équipe” e respondeu que “nada vai mudar entre agora e a Copa do Mundo”. Segundo a mídia local, Mbappé deseja escolher com quais marcas quer se associar, enquanto o acordo atual prevê que todos os atletas devem cumprir os compromissos comerciais com os patrocinadores da seleção. A França volta a campo nesta quinta-feira, 22, quando recebe a Áustria, pela Liga das Nações. No domingo, o time de Didier Deschamps encara a Dinamarca, em Copenhague.