La Liga se pronuncia sobre os ataques racistas contra Vinicius Júnior e afirma que abrirá uma investigação 

A La Liga se manifestou sobre o episódio ocorrido neste domingo, 21, durante o jogo de Valência e Real Madrid, em que foram proferidos gritos racistas contra o jogador brasileiro Vinicius Júnior. Em comunicado, a entidade disse que vai abrir uma investigação e, sendo provado que houve delito, vai tomar medidas cabíveis. “Informamos que solicitados todas as imagens disponíveis para investigar o ocorrido. Uma vez concluída as investigações e detectado os delitos de ódio, precederemos para tomar ações legais”, disseram em nota. Essa não foi a primeira vez que o atacante brasileiro foi vítima de racista na Espanha. Em outras ocasiões ele também já havia sido chamado de ‘mono’, macaco na tradução, pela torcida adversária. Diante do ocorrido neste domingo, que resultou na expulsão do jogador após seu envolvimento em uma confusão com o goleiro do time adversário, Vini Jr. usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido e deixou seu futuro no time madrilenho em aberto. Ele também atacou a La Liga, dizendo que a competição acha normal os insultos proferidos a ele e que o torneio se tornou um campeonato de racista. “Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui.”.

Apesar do posicionamento da La Liga falando que abrirá uma investigação para apurar o ocorrido, nas redes sociais o presidente da competição, Javier Tebas Medrano, atacou o jogador brasileiro, dizendo que ele: “Antes de criticar e insultar La Liga, é preciso que você se informe bem. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos”. O atacante brasileiro rebateu Medrano. “Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa”, escreveu o jogador.