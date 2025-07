Lamine Yamal brilha em amistoso do Barcelona com dois gols

Recentemente, o atacante esteve no centro de uma controvérsia relacionada à sua festa de aniversário, que gerou críticas por ter contratado pessoas com nanismo para entreter os convidados

O atacante Lamine Yamal, que recentemente renovou seu contrato, foi o destaque na vitória do Barcelona sobre o FC Seoul, com um expressivo placar de 7 a 3 em um amistoso realizado na Coreia do Sul. O jogador marcou dois gols, sendo o primeiro aos 14 minutos do primeiro tempo e o segundo nos acréscimos da primeira etapa. Robert Lewandowski também contribuiu, abrindo o placar logo aos 8 minutos. Recentemente, Yamal esteve no centro de uma controvérsia relacionada à sua festa de aniversário, que gerou críticas por ter contratado pessoas com nanismo para entreter os convidados. A situação foi levada à Associação de Pessoas com Acondroplasia e, posteriormente, ao Ministério Público da Espanha.

Além dos gols de Yamal, Ferran Torres também teve uma atuação notável, marcando duas vezes, enquanto Christensen e Gavi completaram a contagem. Em outros jogos amistosos, o Milan teve uma performance impressionante ao vencer o Perth Glory por 9 a 0, com Rafael Leão e Okafor se destacando ao marcar dois gols cada. Por outro lado, o Tottenham conseguiu uma vitória apertada sobre o Arsenal, com um gol que garantiu o triunfo por 1 a 0 em Hong Kong.

