João Fonseca entra no Top 50 do ranking da ATP

Brasileiro subiu seis posições após o Grand Slam de Londres, no qual avançou até a terceira rodada, e somou 1.116 pontos

Reprodução/Instagram/@joaoffonseca O jovem carioca se prepara agora para uma série de torneios em quadra dura na América do Norte que termina com a disputa do US Open



O jovem brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, alcançou a 48ª posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (14), e apareceu pela primeira vez na carreira entre os 50 melhores tenistas do mundo. A lista foi divulgada depois da disputa do torneio de Wimbledon, que terminou no domingo com o título do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, sobre o espanhol Carlos Alcaraz (N.2). João subiu seis posições após o Grand Slam de Londres, no qual avançou até a terceira rodada, e somou 1.116 pontos no ranking. O jovem carioca se prepara agora para uma série de torneios em quadra dura na América do Norte que termina com a disputa do US Open, último Grand Slam da temporada, entre agosto e setembro.

Por sua vez, Sinner aumentou ainda mais sua vantagem no topo, depois de se sagrar campeão de Wimbledon pela primeira vez. Eliminado nas quartas de final no ano passado, o italiano somou 1.600 pontos nesta semana, enquanto Carlos Alcaraz, que defendia o título, perdeu 700. O alemão Alexander Zverev, eliminado na primeira rodada em Wimbledon, manteve-se na terceira posição, enquanto o americano Taylor Fritz subiu para quarto, ultrapassando o britânico Jack Draper, que fecha o Top 5. O lendário Sérvio Novak Djokovic, derrotado por Sinner na semifinal, segue como número 6. Outro americano, Ben Shelton, alcançou a melhor colocação da carreira, em nono, depois de avançar às quartas de final pela primeira vez em Wimbledon. E o russo Andrey Rublev (N.10) voltou ao Top 10 depois de subir quatro posições na lista.

Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (14):

Jannik Sinner (ITA) 12.030 pontos Carlos Alcaraz (ESP) 8.600 Alexander Zverev (ALE) 6.310 Taylor Fritz (EUA) 5.035 (+1) Jack Draper (GBR) 4.650 (-1) Novak Djokovic (SRV) 4.130 Lorenzo Musetti (ITA) 3.350 Runa Holger (DIN) 3.340 Ben Shelton (EUA) 3.330 (+1) Andrey Rublev (RUS) 3.110 (+4) Frances Tiafoe (EUA) 2.940 (+1) Alex De Minaur (EUA) 2.885 (-1) Casper Ruud (NOR) 2.855 (+2) Daniil Medvedev (RUS) 2.630 (-5) Arthur Fils (FRA) 2.630 (+1) Tommy Paul (EUA) 2.620 (-3) Karen Khachanov (RUS) 2.590 (+3) Jakub Mensik (CZE) 2.446 (-1) Flávio Cobolli (ITA) 2.385 (+5) Francisco Cerúndolo (ARG) 2.285 (-1)

48. João Fonseca (BRA) 1.116 (+6)

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP