Lateral brasileiro se destaca e ajuda o Monaco a vencer o Barcelona em estreia na Liga dos Campeões

Ex-jogador do Grêmio deu as duas assistências da equipe francesa, que bateu pela primeira vez os catalães em uma partida oficiais

SEBASTIEN NOGIER/EFE/EPA Maghnes Akliouche (centro), do Monaco, comemora após abrir o placar na partida da Liga dos Campeões contra o Barcelona



O Monaco venceu o Barcelona nesta quinta-feira (19) por 2 a 1, no encerramento da primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os anfitriões jogaram a maior parte da partida com um jogador a mais, após a expulsão do zagueiro Eric Garcia, do Barça, aos 9 minutos do primeiro tempo. O meia Akliouche abriu o placar para o Monaco aos 16 minutos, enquanto o jovem Lamine Yamal empatou aos 28 minutos do primeiro tempo. Ilenikhena, que entrou durante a partida, marcou o gol da vitória para os franceses aos 25 minutos da etapa final. Este é o primeiro triunfo do Monaco sobre o Barcelona em partidas oficiais, após duas derrotas na edição 1993/94 da Liga dos Campeões. Por outro lado, o time francês já havia vencido a equipe catalã na pré-temporada, no Troféu Joan Gamper.

O lateral-direito Vanderson, ex-Grêmio, foi um dos destaques do Monaco, contribuindo com assistências para os gols e criando outras oportunidades, incluindo um chute forte que foi defendido por Ter Stegen. Com esta vitória, o time francês ocupa a 12ª posição na tabela da Liga dos Campeões, com três pontos e saldo de um gol. O Barcelona, por outro lado, está na 23ª posição após a derrota na estreia. Na próxima rodada, o Monaco enfrentará o Dínamo Zagreb, na Croácia, em 2 de outubro, enquanto o Barcelona receberá o Young Boys, da Suíça, um dia antes.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em outra partida desta quinta-feira, o Bayer Leverkusen estreou com uma goleada de 4 a 0 sobre o Feyenoord, no Estádio De Kuip, em Roterdã. O meia Florian Wirtz abriu o placar logo aos 5 minutos. A vitória foi consolidada com gols de Alejandro Grimaldo (30’), Wirtz novamente (36’) e um gol contra do goleiro Timon Wellenreuther (45’), todos no primeiro tempo. Com este resultado, o Leverkusen, campeão alemão invicto na temporada passada, demonstra um bom início na competição.

Resultados desta quinta-feira:

Feyenoord 0 x 4 Bayer Leverkusen

Estrela Vermelha 1 x 2 Benfica

Atalanta 0 x 0 Arsenal

Atlético de Madrid 2 x 1 RB Leipzig

Brest 2 x 1 Sturm Graz

Monaco 2 x 1 Barcelona

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA