Lautaro Martínez e Messi estão fora do jogo entre Argentina e Brasil pelas Eliminatórias

Maior clássico da América do Sul está marcado para terça-feira (25); atual campeão mundial lidera as Eliminatórias Sul-Americanas

JUAN MABROMATA/AFP Lautaro Martínez comemora com Messi após marcar um gol durante a partida das Eliminatórias Sul-Americanas entre Argentina e Peru



Lautaro Martínez não poderá participar dos próximos jogos da seleção argentina contra Uruguai e Brasil devido a uma lesão muscular no tendão inferior da coxa esquerda. O atacante se junta a Lionel Messi, que também está fora de combate por questões de saúde. Após a confirmação da lesão, Martínez retornará a Milão para iniciar seu tratamento — ele é uma das estrelas da Internazionale.

A Argentina se prepara para enfrentar o Uruguai nesta sexta-feira (21) e, em seguida, receberá o Brasil no dia 25. A equipe mantém a liderança nas Eliminatórias Sul-Americanas com 25 pontos e uma larga vantagem de cinco pontos sobre os uruguaios que ocupam a vice-liderança. Com 18, o time canarinho é o quinto. As seis primeiras seleções se classificarão diretamente à Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com a saída de Martínez, a expectativa é que Julián Álvarez assuma a posição de centroavante. A situação de Messi, por sua vez, deixa em aberto quem ocupará a famosa camisa 10. Ángel Correa é considerado o principal candidato para preencher essa vaga, mas a decisão final ainda não foi anunciada.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA