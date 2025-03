Dorival Júnior escala João Pedro no lugar de Neymar, mas admite que jogador do Santos é o centro de sua seleção

Ausência do atacante do Peixe, cortado por lesão, obrigou técnico a reformular o setor ofensivo; Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias

DIOGO NEVES DE CARVALHO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O técnico Dorival Júnior comanda treino da seleção brasileira no Estádio Mané Garrincha



A seleção brasileira encara a Colômbia nesta quinta-feira (20), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior ainda tinha dúvidas na formação inicial, mas a tendência é que a equipe tenha novidades, com a estreia de João Pedro como titular no comando de ataque. A ausência de Neymar, cortado por lesão, obrigou Dorival a reformular o setor ofensivo. Durante os treinos, o treinador testou diferentes formações, mas a tendência é que o Brasil entre em campo com um centroavante de ofício.

João Pedro, do Brighton, foi o escolhido para a função, ao lado de Rodrygo e Vinícius Júnior nas pontas. “O João flutua muito, mas ele é um homem que tem chegado muito à área, jogando assim na sua equipe. Ora como homem de referência, ora como segundo homem”, explicou Dorival Júnior em entrevista coletiva. “Sobre o Neymar, é natural que a gente monte todo um trabalho em cima de um jogador. Acabou não acontecendo por um problema, temos que aguardar e torcer que ele se recupere logo.”

Além da perda de Neymar, outro fator que preocupa a comissão técnica é o número de jogadores pendurados. André, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Matheus Cunha, Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior estão a um cartão amarelo de ficarem fora do clássico contra a Argentina, na próxima terça-feira (25). “A lista da convocação foi maior por conta dos atletas pendurados. Sabemos que podemos ter desfalques contra a Argentina. Tudo isso é pensado rodada a rodada”, disse o treinador.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com base nas últimas atividades, a seleção deve entrar em campo com: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, João Pedro e Vinícius Júnior. Atualmente, o Brasil ocupa o quinto lugar na tabela das Eliminatórias, com 18 pontos, enquanto a Colômbia está em quarto, com 19 pontos.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA