Lenda do Barcelona e da Espanha, Piqué anuncia aposentadoria aos 35 anos

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o defensor informou que fará sua despedida do futebol no próximo sábado, 5, no confronto diante do Almería, pelo Campeonato Espanhol

EFE/Biel Alino Gerard Piqué anunciou aposentadoria aos 35 anos



Lenda do Barcelona e da Espanha, o zagueiro Gerard Piqué anunciou na tarde desta quinta-feira, 3, que se aposentará dos gramados. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o defensor de 35 anos informou que fará sua despedida do futebol no próximo sábado, 5, no confronto diante do Almería, pelo Campeonato Espanhol. Formado nas categorias de base do clube catalão, o jogador chegou a ser negociado com o Manchester United ainda antes de estrear profissionalmente. Pelos “Diabos Vermelhos”, ele conquistou uma Liga dos Campeões, além de taças do Inglês, Copa da Liga Inglesa e Supercopa da Inglaterra. Seu auge, no entanto, aconteceu mesmo na equipe Culé. De volta ao time que o revelou, o atleta se consolidou na equipe em 2008 e virou uma lenda. Ao todo, Piqué ganhou oito troféus do Espanhol, três da “Champions League” e outras três do Mundial de Clubes com a camisa do Barça. Já pela seleção espanhola, o zagueiro foi titular nas conquistas da Copa do Mundo (2010) e Eurocopa (2012).

“Culers, sou Gerard. Já faz semanas, meses e anos que as pessoas falam de mim. Até agora, eu não havia dito nada. Agora, eu que vou falar de mim. Como já disse para vocês, sou Barcelona desde sempre. Nasci em uma família muito futebolística e muito culé. Desde muito pequeno, eu não queria ser jogador de futebol. Eu queria ser jogador do Barcelona. Ultimamente, eu tenho pensado muito se aquele pequeno Gerard havia cumprido todos seus sonhos. Que chegaria ao time titular do Barça, que ganharia todos os títulos possíveis. Que seria campeão da Europa e do mundo. Que jogaria ao lado dos melhores da história, que seria um dos capitães e faria amigos para sempre. Há 25 anos, eu surgi no Barça, saí e voltei. O futebol me deu tudo. O Barcelona me deu tudo. Vocês, torcedores do Barça, me deram tudo. E agora que meus sonhos estão realizados, quero dizer que decidi que é o momento de fechar o ciclo. Sempre disse que, depois do Barcelona, não jogaria em outra equipe. E assim será!”, anunciou Piqué, que deixou aberta a possibilidade de voltar ao clube para exercer outra função. “Serei um torcedor a mais e transmitirei o meu amor ao clube para os meus filhos, tal como minha família fez comigo. E vocês me conhecem. Eu voltarei. Nos vemos no Camp Nou”, completou o jogador, que somou 38 títulos ao longo da carreira.