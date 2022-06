Lenda do Barcelona, Samuel Eto’o é condenado a 22 meses de prisão por fraude fiscal

O ex-atacante reconheceu ter cometido o delito junto de seu ex-representante, José María Mesalles, que foi condenado a um ano de cárcere

KHALED ELFIQI/ EFE Samuel Eto'o é um dos principais ídolos da história do Barcelona



Um dos maiores ídolos da história do Barcelona, Samuel Eto’o foi condenado nesta segunda-feira, 20, a 22 meses de prisão por ter cometido fraudado 3,87 milhões de euros (R$ 20,8 milhões) da Receita da Espanha enquanto representava as cores do time catalão, entre 2006 e 2009. O ex-atacante reconheceu ter cometido o delito junto de seu ex-representante, José María Mesalles, que foi condenado a um ano de cárcere. O camaronês, entretanto, culpou indiretamente o antigo agente em sua declaração no Tribunal de Barcelona.

“Reconheço os fatos e vou pagar, mas que saibam que eu era criança na época e que sempre fiz o que meu pai me pedia para fazer”, afirmou Eto’o, de acordo com informações da Agência EFE. José María Mesalles, porém, preferiu não se defender no caso. Apesar da decisão do Tribunal de Barcelona, como a dupla não possuía antecedentes criminais, a execução da condenação será suspensa. Além disso, o ex-atacante foi condenado a pagar quatro multas, uma por cada crime, no valor de R$ 9,6 milhões, enquanto o ex-agente terá que indenizar os cofres públicos em R$ 4,8 milhões.