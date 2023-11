Leverkusen domina Werder Bremen, ultrapassa Bayern de Munique e recupera a ponta do Alemão

Mesmo atuando como visitante, o time do técnico Xabi Alonso não tomou conhecimento do adversário, balançando as redes com Grimaldo, Frimpong e Deman (contra)

FOCKE STRANGMANN / AFP Bayer Leverkusen é o líder do Campeonato Alemão



O Bayer Leverkusen retomou a liderança do Campeonato Alemão neste sábado, 25, ao derrotar o Werder Bremen por 3 a 0, em duelo válido pela 12ª rodada. Mesmo atuando como visitante, o time do técnico Xabi Alonso não tomou conhecimento do adversário, balançando as redes com Grimaldo, Frimpong e Deman (contra). Com o resultado, o Leverkusen chega a 11 vitórias, um empate e nenhuma derrota. São 34 pontos conquistados, dois a mais em relação ao Bayern de Munique, que havia tomado a ponta nesta sexta-feira, 24, com um triunfo magro sobre o Colônia – Harry Kane anotou o único gol da partida. Já o Bremen, com 11 pontos, está no 12º lugar da tabela de classificação.