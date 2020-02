Lewandowski e Gnabry voltam a ‘destruir’ em Londres, e Bayern atropela Chelsea

Andy Rain/EFE O Bayern superou o Chelsea em Londres e colocou um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa



A história de amor entre Serge Gnabry, Robert Lewandowski e a cidade de Londres ganhou mais um lindo capítulo nesta terça-feira. Quase cinco meses depois de protagonizarem uma atuação histórica e anotarem seis dos sete gols da impiedosa vitória do Bayern de Munique sobre o Tottenham em plena capital inglesa, os atacantes voltaram a brilhar e foram os nomes do triunfo dos bávaros por 3 a 0 sobre o Chelsea, em Stamford Bridge, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Gnabry anotou dois gols na partida, ambos no segundo tempo e após assistências de Robert Lewandowski. O atacante polonês, por sua vez, foi bem como garçom, mas também deixou a sua marca e fechou o placar para o Bayern já no terço final do duelo.

Agora, Gnabry soma seis gols na atual edição da Champions League – e todos eles foram anotados em Londres: quatro contra o Tottenham e dois diante do Chelsea. Já Lewa, que ocupa o topo da artilharia do torneio europeu, chegou aos 11 tentos – dos quais três foram marcados na capital da Inglaterra.

As atuações do alemão e do polonês foram boas desde o início, é verdade, mas acabaram coroadas com gols somente após o intervalo. O mesmo pode ser dito sobre o Bayern, que não se intimidou com a volúpia do Chelsea no primeiro tempo e foi simplesmente avassalador na etapa complementar. O 3 a 0, definitivamente, saiu barato.

Com o resultado, os bávaros deixam bem encaminhada a vaga às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Para que isso não aconteça, o Chelsea precisará vencer por um placar improvável no jogo da volta, marcado para o dia 18 de março, em Munique. Os Blues só se classificarão com um triunfo por três gols de diferença a partir do 4 a 1 ou com uma vitória por pelo menos quatro gols de frente.