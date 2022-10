Lewandowski marca duas vezes e salva Barcelona de eliminação precoce na Liga dos Campeões

Time espanhol começou na frente, mas levou a virada e precisou suar para arrancar um empate com o Inter de Milão na quarta rodada da fase de grupos; jogo terminou 3 a 3

Pau BARRENA / AFP Lewandowski marca duas meses e salva Barcelona de rebaixamento precoce



O Barcelona precisou ralar para conseguir empatar o jogo contra o Inter de Milão pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e conseguir se livrar a eliminação precoce graças ao decisivo Robert Lewandowski. O Barça abriu o placar com Dembélé no final do primeiro tempo, mas a vitória parcial se transformou em drama na segunda etapa. Barella empatou pouco após o intervalo e Lautaro Martínez virou para a Inter. O resultado eliminava o time catalão precocemente porque poderia no máximo se igualar em pontos com o rival ao término da fase de grupos, mas a equipe italiana se manteria à frente por ter levado a melhor no confronto direto (venceu por 1 a 0 na Itália, na terceira rodada). Foi aí que Lewandowski entrou para mudar o destino. Com um gol de cabeça, o artilheiro deixou tudo igual aos 37 minutos. Até que Gosens voltou a colocar a Inter à frente, balançando as redes aos 44 e devolvendo o Barcelona ao pânico anterior. Mas, aos 47, o artilheiro polonês finalizou na área e contou com um desvio da zaga para sacramentar o empate. Na vice-liderança do grupo C, a Inter de Milão soma sete pontos, três a mais que o terceiro colocado, Barcelona, que precisará passar o rival em pontos para se classificar às oitavas de final. Caso empatem, o time italiano avançará por causa da vantagem no confronto direto (uma vitória e um empate). A outra vaga já pertence ao Bayern de Munique, líder isolado e que chegou a 12 pontos conquistados após visitar e vencer o Viktoria Plzen por 4 a 2. Mané, Müller, e Goretzka, duas vezes, marcaram os gols do time bávaro, enquanto Vlkanova e Kliment descontaram para o lanterna do grupo, que perdeu todas as partidas disputadas até agora.

*Com informações da EFE