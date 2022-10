Palmeiras desativa conta em rede social para alertar sobre desaparecimento de crianças

Conta do time da Pompeia ficou quase 13 horas fora do ar antes de ser reativada às 9h desta quarta-feira, 12

Reprodução/ Twitter Conta saiu do ar por volta das 20h desta terça-feira, 11, e intrigou os torcedores



O Palmeiras desativou sua conta oficial no Twitter, que tem mais de 3,6 milhões de seguidores, para participar de uma campanha sobre o alerta de desaparecimento de crianças. A ação foi feita em parceria com a ONG Mães da Sé, que atua na busca de pessoas desaparecidas. A conta do time da Pompeia foi desativada por volta das 20h desta terça-feira, 11, e só voltou ao ar às 9h desta quarta-feira, 12, mais de 13 horas depois do início do sumiço. Em uma publicação, o Palmeiras explicou o motivo da desativação temporária. “Se você, torcedor palmeirense, sentiu falta da nossa conta no Twitter, imagine a agonia e a dor de uma mãe que não encontra o seu filho. Eu convido toda a Família Palmeiras a conhecer o trabalho desenvolvido pela ONG Mães da Sé, que leva carinho e esperança para milhares de famílias que têm pessoas desaparecidas”, disse Leila Pereira, presidente do clube. A ONG foi fundada em 1996 e atua ao lado dos setores público e privados na busca por pessoas desaparecidas. Segundo o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid) do Conselho Nacional do Ministério Público, há mais de 88 mil pessoas desaparecidas, sendo que aproximadamente 30 mil são crianças.