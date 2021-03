Lewandowski marca três, Bayern vence Dortmund de virada e retoma liderança do Alemão

O polonês, atual melhor do mundo pela Fifa, ofuscou Erling Haaland, que marcou duas vezes para o time aurinegro

Reprodução/Bayern Lewandowski comemora gol do Bayern contra o Borussia Dortmund



O Bayern de Munique demostrou sua força e poder de recuperação para bater o Borussia Dortmund por 4 a 2, na tarde deste sábado, 6, na Allianz Arena, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Após sair atrás ao levar dois gols de Erling Braut Haaland, o destaque do time aurinegro, o Gigante da Baviera virou com três bolas na rede de Robert Lewandowski, o atual melhor do mundo pela Fifa. Além do polonês, Goretzka marcou para o time bávaro, que retomou a liderança da Bundesliga, voltando a ficar com dois pontos a mais que o RB Leipzig, segundo colocado. A equipe amarela e preta, por sua vez, permanece estacionada na sexta posição, dando praticamente adeus ao título da temporada.

O começo da partida foi todo do Borussia Dortmund, que, em menos de dez minutos, “guardou” duas bolas na rede com o garoto prodígio Erling Haaland. Primeiro, o norueguês bateu cruzado, sem chances para Manuel Neuer. Depois, ele recebeu belo passe de Hazard para ampliar. O Bayern, no entanto, reagiu e empatou com Lewandowski, que aproveitou bom lance individual de Sané para diminuit. Depois, já nos minutos finais, o centroavante converteu um pênalti sofrido por Coman para deixar tudo igual. Na segunda etapa, o Gigante da Baviera mostrou mais fôlego, imprimiu pressão e virou com Goretzka, que pegou sobra chutar forte e deixar o seu, aos 42 minutos. Logo em seguida, Lewa voltou a aparecer: Davies tocou para o meio, Sané fez lindo corta-luz e o atacante fuzilou.