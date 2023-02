Libertadores: Fortaleza fica no empate sem gols com Deportivo Maldonado

Resultado deixa tudo aberto para o jogo de volta, na próxima semana, na Arena Castelão

POOL PELAEZ BURGA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Fortaleza vai decidir a vaga para fase de grupos em casa



O Fortaleza estreou na Copa Libertadores 2023 nesta quinta-feira, 23, contra o Deportivo Maldonado, pela segunda fase (Pré-Libertadores) e empatou por 0 a 0. O jogo foi disputado no estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai. A equipe de Vojvoda teve dois desfalques importantes: Pikachu e Brítez, que estavam suspensos, mas mesmo assim dominou as ações do jogo. Aos 22 do primeiro tempo, o Maldonado balançou as redes com Toledo, mas em revisão do VAR o lance foi anulado por impedimento. No segundo tempo, o Fortaleza jogou melhor, teve mais volume na área, mas não conseguiu balançar as redes. O resultado deixa o confronto aberto para o jogo da próxima quinta-feira, 2 de março, na Arena Castelão. Além do Fortaleza, o Atlético-MG também tenta uma vaga na fase de grupos. O Galo também ficou no 0 a 0 com o Carabobo.