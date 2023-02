Santos vence o Ceilândia-DF por 1 a 0 e avança na Copa do Brasil

Joaquim marcou o único gol da partida; na próxima fase Peixe enfrenta o vencedor de Iguatu-CE x América-RN

Reprodução/ Twitter @SantosFC Joaquim marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos



O Santos começou sua caminhada na Copa do Brasil nesta quinta-feira, 23, na primeira fase contra o Ceilândia-DF, no estádio Serejão, e venceu por 1 a 0. O Peixe jogou “em casa”, isso porque nas arquibancadas só tinham torcedores santistas. A PM não autorizou as duas torcidas no estádio, e visando o dinheiro, o time do Distrito Federal liberou os ingressos para os visitantes. Dentro do campo, o primeiro tempo teve domínio do Peixe, mas a equipe encontrou dificuldades. Teve oportunidades, mas finalizava para fora ou parava no goleiro. Em falhas defensivas, o Ceilândia conseguiu levar perigo para a meta de João Paulo. No segundo tempo, a partida estava morna até que aos 28 minutos, quando Joaquim subiu mais alto do que a defesa adversária e abriu o placar, de cabeça. A partida se manteve sem emoções e terminou em 1 a 0. Na próxima fase, o Peixe pega o vencedor do duelo entre Iguatu-CE x América-RN. O próximo jogo do Santos será no domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista; o Ceilândia enfrenta o Samambaia, também no domingo, pelo Campeonato Brasiliense.